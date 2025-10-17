Figli a carico nella domanda di concorso PNRR3 | si inseriscono ma non danno punteggio Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 15 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo, rappresentante sindacale della Cisl Scuola, è stato chiarito un aspetto ricorrente nella compilazione delle domande di partecipazione al concorso: la possibilità di dichiarare figli a carico e il loro eventuale peso ai fini del punteggio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Concorso docenti PNRR3: chiarimenti su iscrizione con riserva ex art. 13, titoli di accesso e altri titoli. RISPOSTE AI QUESITI - Compilazione domanda di accesso al concorso PNRR3: sono tanti gli aspetti ai quali prestare attenzione entro il 29 ottobre. Lo riporta orizzontescuola.it

Domanda concorso insegnanti PNRR3: fino a quando è possibile modificarla. Pillole di Question Time - Nel question time del 10 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto (Anief) ... orizzontescuola.it scrive

Figli a carico e disabili: detrazioni, regole e novità - Può essere ancora considerata a mio carico con la nuova formulazione dell’art 12 del TUIR? Scrive pmi.it

Cerca Video su questo argomento: Figli Carico Domanda Concorso