Figli a carico nella domanda di concorso PNRR3 | si inseriscono ma non danno punteggio Pillole di Question Time
Nel question time del 15 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo, rappresentante sindacale della Cisl Scuola, è stato chiarito un aspetto ricorrente nella compilazione delle domande di partecipazione al concorso: la possibilità di dichiarare figli a carico e il loro eventuale peso ai fini del punteggio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
