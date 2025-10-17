Fiesa e Assopanificatori Confesercenti sulle sfide della filiera alimentare abruzzese tra rincari e carenza di personale

Aumento dei costi energetici e delle materie prime, carenza di personale qualificato, difficoltà di accesso al credito, scarso supporto istituzionale, transizione digitale. Sono questi i principali problemi e dunque anche le sfide da affrontare nella filiera dell’agroalimentare con l’aumento dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

