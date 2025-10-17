Fiera il bilancio a stand chiusi Mezzo milione di presenze è record

Messa in archivio la fiera 2025, si lavora per la prossima edizione. E la sindaca Claudia Sereni traccia la linea: sarà incrementato il ‘fuori Fiera’ con gli eventi culturali in piazza Resistenza che tanto successo hanno avuto tra il pubblico, si sta pensando a un evento di chiusura della manifestazione. "E’ stata un’edizione di grande successo – ha detto Claudia Sereni – che ha premiato il coraggio di cambiare alcune cose. Penso ad esempio all’arrivo della Fiera nei pressi del parco, che ha creato un dinamismo e una maggiore fruibilità soprattutto della zona food. E soprattutto alla nascita di un programma culturale fuori Fiera, che ha dato un’impronta forte e capace di rispondere a chi cerca anche stimoli di questo tipo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

