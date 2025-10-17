Fiera di San Martino nasce il Villaggio dei Cornuti e si rinnova l’inaugurazione sotto l’Arco
La principale Fiera d’Autunno di Santarcangelo si prepara a tornare con tante conferme e diverse novità: la Fiera di San Martino si svolgerà da sabato 8 a martedì 11 novembre, con l’anteprima già dalla serata di venerdì 7, la riproposizione dell’inaugurazione pubblica sotto l’Arco Ganganelli alle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
“PREVENZIONE IN FIERA. SAN MARTINO CON LA LILT”. Anche quest’anno ottobre si tinge di rosa e si intensificano le attività volte a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno e della diagnosi precoce dei tumori femminili. L’Ammini - facebook.com Vai su Facebook
Santarcangelo, torna la Fiera di San Martino: in piazzale Francolini nasce il “Villaggio dei Cornuti” - A Santarcangelo, la Fiera di San Martino si svolgerà da sabato 8 a martedì 11 novembre, con l’anteprima già dalla serata di venerdì 7, la riproposizione ... Segnala chiamamicitta.it
La Fiera di San Martino lancia "il villaggio dei cornuti" e allarga il perimetro della festa - La principale Fiera d’Autunno di Santarcangelo si prepara a tornare con tante conferme e diverse novità: la Fiera di San Martino si svolgerà da sabato 8 a martedì 11 novembre, con l’anteprima già dall ... Da altarimini.it
"San Martino, più controlli in fiera. Lotta dura al parcheggi selvaggi" - A Santarcangelo il conto alla rovescia alla fiera di San Martino è già partito. Segnala ilrestodelcarlino.it