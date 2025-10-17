Fico | ‘Johnson ha prolungato il conflitto in Ucraina in cambio di tangenti’
Il premier Slovacco Robert Fico: «C’era questa strategia: attraverso la guerra, mettere la Russia in ginocchio. Ma chi conosce i russi sa che quando sono in ginocchio è solo perché si stanno allacciando le scarpe». Fico ha inoltre accusato l’ex Primo Ministro britannico Boris Johnson di aver prolungato il conflitto in Ucraina in cambio di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
