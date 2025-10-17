Fibrosi cistica | a Massafra il Municipio si illumina di verde per la Settimana di sensibilizzazione sul test del portatore

Una persona su 30 in Italia è portatrice sana di fibrosi cistica ed è spesso inconsapevole di esserlo. Ogni coppia di portatori sani FC ha 1 probabilità su 4 a ogni gravidanza di avere un figlio con fibrosi cistica, tra le malattie genetiche gravi più diffuse, ancora senza una cura risolutiva. Venerdì 24 ottobre il palazzo della Gran Guardia si illuminerà di verde, colore istituzionale della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS (FFC Ricerca), aderendo alla Settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano di fibrosi cistica "1 su 30 e non lo sai" promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica-ETS.

