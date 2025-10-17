Fibromi uterini colpite una donna su due Focus all' ospedale di Forlì con gli esperti
E' il tumore benigno più frequente. Forlì ha ospitato in questi giorni un congresso sulla diagnosi e gestione chirurgica delle masse mesenchimali uterine. “Vengono colpite una donna su due - spiega il professor Luca Savelli, primario della Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
In occasione del mese dedicato alla prevenzione delle patologie femminili, preso il nostro Ospedale vengono offerte visite ginecologiche gratuite rivolte alle donne con fibromi uterini. L’iniziativa nasce per promuovere la diagnosi precoce e offrire un percors - facebook.com Vai su Facebook