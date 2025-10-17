Fibromi uterini colpite una donna su due Focus all' ospedale di Forlì con gli esperti

Forlitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' il tumore benigno più frequente. Forlì ha ospitato in questi giorni un congresso sulla diagnosi e gestione chirurgica delle masse mesenchimali uterine. “Vengono colpite una donna su due - spiega il professor Luca Savelli, primario della Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Fibromi Uterini Colpite Donna