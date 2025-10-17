fiamme e esplosione azienda divorata dal fuoco lo shock dei dipendenti davanti al rogo

Cortona (Arezzo), 17 ottobre 2025 – Fiamme alte decine di metri, fumo nero che esce da ogni angolo della fabbrica e i dipendenti dell’azienda che guardano impotenti quello che accade davanti ai loro occhi. La struttura dove lavoravano è distrutta. È l’immagine che questa sera ha sconvolto la comunità di Cortona: il magazzino della Mb, azienda di elettronica di Camucia, è stato divorato dalle fiamme. L’ esplosione e i primi momenti di caos. Un incendio, poi un’esplosione – o forse il contrario. È successo tutto intorno alle 19.30 nello stabile in località Vallone, nel Cortonese. Da lì parte tutto, ma quello che è accaduto nei minuti precedenti resta un grande punto interrogativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

