Fezzanese tenera è la notte Quinta vittoria ad Arenzano
Arenzano 0 Fezzanese 1 ARENZANO: Faggiano, Vianson (54’ Damonte), Carrega, Lagorio (84’ Botte), Thellung, Andreetto, Corengia (78’ Enzi), Secco (71’ Bruzzone), Diakhate, Cicirello, Pellicciari (68’ Pastorino). A disp. Gravano, Baroni, Coscia, Pittaluga. All. Cocco. FEZZANESE: Scopis, Manfrone, Salerno, Vietina, Aliboni, Costa, Nicolini (49’ Bruccini), Baracchini (75’ Bastianelli), Kane (57’ Scarlino), Scieuzo (80’ Corrado M.), De Marco (60’ Martinelli). A disp. Mazzola, Galloro, Stradini, Corrado S. All. Ponte. Arbitro: Pettirossi di Genova (assistenti Di Benedetto e Pasquariello di Novi Ligure). 🔗 Leggi su Lanazione.it
