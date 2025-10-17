Festival sotterraneo del cinema Cresti | Puntiamo sulla cultura Il teatro laboratorio di idee

Un festival sotterraneo, nel senso più autentico del termine. È UFF. Underground Film Festival, la nuova rassegna che dal 23 al 25 ottobre porterà al Teatro Rosini di Lucignano un’ondata di cinema indipendente, viscerale e libero da ogni compromesso commerciale. Un’edizione zero ideata dai registi Simone Grazzi e Jacopo Bucciantini, con il patrocinio del Comune di Lucignano, "per dare spazio a chi crede ancora nella forza originaria delle immagini". UFF si muove tra horror, fantascienza, surreale, videoarte e sperimentale, linguaggi spesso relegati ai margini ma capaci di raccontare il presente con sguardi nuovi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival sotterraneo del cinema. Cresti: "Puntiamo sulla cultura. Il teatro laboratorio di idee"

Contenuti che potrebbero interessarti

Eccoci per delle grandi serate di puro underground @fanpiùattivi Luppolo In Rock Metal for Emergency Festival @padova Metal feat @Isola Rock Music Factory Cremona WFR - Supports The Underground - - facebook.com Vai su Facebook

Festival del Cinema di Porretta 2025: Von Trotta, Gilliam e Secchiaroli protagonisti - Dal 6 al 13 dicembre torna il Festival del Cinema di Porretta Terme con una 24ª edizione che intreccia maestri e nuove visioni. Segnala tg24.sky.it

La Festa del cinema di Roma tra donne e musica, indie e pop - Tanta musica, donne, documentari, cronaca, ma anche guerra e ancora più presenza sul territorio: ecco la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma (15 - Come scrive ansa.it

Film italiani al Festival del Cinema di Annaba, in Algeria - L'Istituto Italiano di Cultura di Algeri annuncia la partecipazione dell'Italia alla quinta edizione del Cinema Mediterraneo di Annaba, in programma dal 24 al 30 settembre, con la Spagna come ospite d ... Si legge su ansa.it