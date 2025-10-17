Festival Scienza 2025 | INGV a Genova su geoscienze e tsunami

(Adnkronos) – Torna a Genova, dal 23 ottobre al 2 novembre, il Festival della Scienza, una delle manifestazioni di divulgazione scientifica più rilevanti a livello internazionale. Giunto alla sua XXIII edizione, l'appuntamento riunirà centinaia di scienziati, ricercatori e divulgatori, offrendo oltre 300 eventi tra conferenze, mostre e laboratori in più di 30 location del centro . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

