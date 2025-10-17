Festival della Scienza 2025 | eventi mostre e laboratori con oltre 300 protagonisti della scienza internazionale

Oltre 250 eventi in 11 giorni, distribuiti in 35 location, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti tra animatori e animatrici, studenti e studentesse in alternanza scuola-lavoro. Questi sono alcuni numeri della ventitreesima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#sponsor L’OPEN CALL del Teatro della Meraviglia – il festival che unisce arte e scienza, ideato e organizzato da Compagnia Arditodesìo e Università di Trento – si è chiusa con successo! Un enorme GRAZIE a tutte le compagnie, artisti, artiste e realtà ch - facebook.com Vai su Facebook

Festival Scienza, 2 premi Nobel e 25 mila studenti attesi +rpt+ - X Vai su X

Festival della Scienza: Intrecci è il tema dell'edizione 2025, tra diverse discipline, eventi e laboratori. Il programma - In programma 257 eventi, articolati in 112 conferenze, 98 laboratori, 19 mostre, 6 spettacoli e 22 eventi speciali. mentelocale.it scrive

Festival della scienza 2025: il programma e le novità - Presentata la 23esima edizione: dal 23 ottobre al 2 novembre proporrà 257 eventi all'insegna della contaminazione tra discipline diverse ... Da rainews.it

Festival della Scienza, 250 eventi con 300 ospiti tra cui 2 premi Nobel - Sono i numeri del Festival della Scienza di Genova in programma da giovedì 23 ottobre a ... Segnala ilsecoloxix.it