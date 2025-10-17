Festival della comunicazione creativa 2025

Ilpescara.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il Festival della comunicazione creativa, che giunge alla terza edizione. Si terrà nelle giornate venerdì 17 e sabato 18 ottobre al polo bibliotecario Aternino in piazza Garibaldi a Pescara. La manifestazione è ideata e organizzata dalla giornalista Emanuela Costantini.Ogni anno il Festival. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

festival comunicazione creativa 2025Bari, al Teatro Piccinni torna lo Storytelling Festival - Storytelling Festival, l’evento che riunisce centinaia di aziende, manager, professionisti e studenti ispirando e creando opportunità di networking, torna a Bari per l’ultimo weekend di ottobre ... Secondo giornaledipuglia.com

festival comunicazione creativa 2025BiG-Brief in Genova 2025: festival di creatività, comunicazione e marketing - Brief in Genova, il festival della creatività, della comunicazione e del marketing organizzato da Urka Aps, torna per la sua sesta edizione da mercoledì 8 a venerdì 10 ottobre 2025 avendo per epic ... Si legge su mentelocale.it

Torna Festival della Comunicazione all'insegna dell'ispirazione - Il filo conduttore, la "parola boa", per dirla con Rosangela Bonsignorio, che con Danco Singer dirige il Festival della comunicazione, è: ispirazione. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Comunicazione Creativa 2025