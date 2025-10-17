Festival del Cinema di Roma il film di Virzì Cinque secondi

Alla Festa del Cinema di Roma, l’ultima pellicola di Paolo Virzì “Cinque Secondi”, con Valerio Mastandrea, Ilaria Spada e Valeria Bruni Tedeschi. Una storia di dolore e fiducia, presentata oggi in anteprima. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Festival del Cinema di Roma, il film di Virzì “Cinque secondi”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Festival Cinema #Roma, il red carpet di Per Te, il film con Edoardo Leo - X Vai su X

"Love Me Tender" entra in concorso al Festival di Cinema e Donne de La Compagnia con una proiezione in #anteprima italiana alla presenza della regista Anna Cazenave Cambet ` , . Fino a che punto ti spingeresti p - facebook.com Vai su Facebook

Festa del cinema di Roma 2025, 10 film da vedere e perché - Con Caleb Landry Jones novello vampiro innamorato e Paul Mescal giovane Shakespeare ... iconmagazine.it scrive

Roma Film Festival: si accendono le luci sul festival che porta la magia del cinema nella capitale. - È stato ufficialmente inaugurata la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, uno dei festival più attesi del panorama cinematografico italiano ed internazionale, prodotto dalla Fondazione Ci ... Scrive 24live.it

A Roma buona la prima, primo tappeto rosso sotto la pioggia alla Festa del Cinema all'Auditorium - Musica, messaggi ecologici, colori e movie ma anche tanta pioggia. Si legge su ilmessaggero.it