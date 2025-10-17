Festival del Cinema di Roma il film di Virzì Cinque secondi

Tv2000.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Festa del Cinema di Roma, l’ultima pellicola di Paolo Virzì “Cinque Secondi”, con Valerio Mastandrea, Ilaria Spada e Valeria Bruni Tedeschi. Una storia di dolore e fiducia, presentata oggi in anteprima. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

festival del cinema di roma il film di virz236 cinque secondi

© Tv2000.it - Festival del Cinema di Roma, il film di Virzì “Cinque secondi”

Altre letture consigliate

festival cinema roma filmPietro Castellitto infiamma la Festa del Cinema di Roma: il nuovo film da vedere su Netflix intreccia politica e inganno - Alla Festa del Cinema di Roma l’attore romano ha conquistato il pubblico con un’anteprima che mescola arte, inganno e passione. Come scrive libero.it

festival cinema roma filmFesta del cinema di Roma 2025, 10 film da vedere e perché - Con Caleb Landry Jones novello vampiro innamorato e Paul Mescal giovane Shakespeare ... Lo riporta iconmagazine.it

festival cinema roma filmGuida alla “Festa del Cinema di Roma 2025”: i film, il programma, gli ospiti, cosa non perdere - C ome ogni ottobre la capitale torna a essere la Hollywood sul Tevere con la Festa del Cinema di Roma (l’edizione 2025 va in scena dal 15 al 26 ottobre ). Da iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Cinema Roma Film