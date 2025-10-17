Festival del Cinema di Roma il film di Virzì Cinque secondi

Alla Festa del Cinema di Roma, l’ultima pellicola di Paolo Virzì “Cinque Secondi”, con Valerio Mastandrea, Ilaria Spada e Valeria Bruni Tedeschi. Una storia di dolore e fiducia, presentata oggi in anteprima. Servizio di Fabio Falzone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Festival del Cinema di Roma, il film di Virzì “Cinque secondi”

Altre letture consigliate

23 ottobre ore 21 - fra una settimana - al Circolo Arci Ribalta per l'edizione espansa del Ribalta Experimental Film Festival una selezione della selezione di Sirenewave.Movie 2025 - rassegna itinerante di cinema di prossimità - a cura di Ilaria Pezone. Qui i pri - facebook.com Vai su Facebook

Festival Cinema #Roma, il red carpet di Per Te, il film con Edoardo Leo - X Vai su X

Pietro Castellitto infiamma la Festa del Cinema di Roma: il nuovo film da vedere su Netflix intreccia politica e inganno - Alla Festa del Cinema di Roma l’attore romano ha conquistato il pubblico con un’anteprima che mescola arte, inganno e passione. Come scrive libero.it

Festa del cinema di Roma 2025, 10 film da vedere e perché - Con Caleb Landry Jones novello vampiro innamorato e Paul Mescal giovane Shakespeare ... Lo riporta iconmagazine.it

Guida alla “Festa del Cinema di Roma 2025”: i film, il programma, gli ospiti, cosa non perdere - C ome ogni ottobre la capitale torna a essere la Hollywood sul Tevere con la Festa del Cinema di Roma (l’edizione 2025 va in scena dal 15 al 26 ottobre ). Da iodonna.it