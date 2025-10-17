Feste del vino e dell’olio nuovo treno storico e gran concerto al Pirandello | cosa fare nel weekend

Il penultimo weekend di ottobre presenta appuntamenti che spaziano dai prodotti del territorio alla cultura, dalle escursioni alle passeggiate meditative fino ad arrivare alla musica e ai monologhi che fanno sorridere sui palcoscenici dei teatri agrigentini. Montevago e Racalmuto ospitano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

News recenti che potrebbero piacerti

Sagre e feste... in #bassaromagnamia dal 2 al 5 ottobre, #Cotignola Sagra del vino tipico romagnolo Cotignola rende omaggio alla “cagnina” novella che offre il meglio di sé nei primi mesi successivi la svinatura, con il suo gusto fresco e fruttato. La festa cul - facebook.com Vai su Facebook

Feste del vino e dell’olio nuovo, treno storico e gran concerto al Pirandello: cosa fare nel weekend - Montevago e Racalmuto propongono i tipici appuntamenti d'autunno all'insegna del gusto e della condivisione. Si legge su agrigentonotizie.it

Il nuovo album di Vinicio Capossela è un inno alle feste - Registrato tra il 2020 e il 2021 insieme alla storica band del cantautore, uscirà il 25 ottobre "Sciusten Feste ... Come scrive tgcom24.mediaset.it

Vinicio Capossela: il 25 ottobre il nuovo album e poi il tour - Le prevendite sono aperte per l’acquisto dei biglietti singoli sia per due speciali bundle composti dal biglietto e dal nuovo disco. Segnala rockol.it