Festadell’olio nuovo treno storico e gran concerto al Pirandello | cosa fare nel weekend

Agrigentonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il penultimo weekend di ottobre presenta appuntamenti che spaziano dai prodotti del territorio alla cultura, dalle escursioni alle passeggiate meditative fino ad arrivare alla musica e ai monologhi che fanno sorridere sui palcoscenici dei teatri agrigentini. A Racalmuto appuntamento dedicato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

festadell8217olio nuovo treno storicoFeste del vino e dell’olio nuovo, treno storico e gran concerto al Pirandello: cosa fare nel weekend - Montevago e Racalmuto propongono i tipici appuntamenti d'autunno all'insegna del gusto e della condivisione. Si legge su agrigentonotizie.it

Il TrEno storico ritorna nelle terre del Moscato d’Asti e dell’Asti Spumante - Lo storico TrEno Langhe Roero e Monferrato della Fondazione FS Italiane ritorna nelle terre del Moscato d’Asti e dell’Asti Spumante con un programma di ... Lo riporta atnews.it

Cerca Video su questo argomento: Festadell8217olio Nuovo Treno Storico