Festa Roma presentata la serie evento Sandokan con Can Yaman

Roma, 17 ott. (askanews) – Alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, è stata presentata “Sandokan”, la serie evento – prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction – che andrà in onda per quattro serate da lunedì primo dicembre su Rai 1 e sarà distribuita in tutto il mondo. Da un’idea di Luca Bernabei, la serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Le riprese si sono tenute nel Teatro 7 del polo produttivo di Lux Vide e tra l’isola di Reunion, il Lazio, la Toscana e la Calabria, dove è stata costruita la colonia inglese di Labuan a Lamezia Terme, con il sostegno della Film Commission e della Regione Calabria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it