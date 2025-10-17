Festa Roma | il giorno di Virzì il film su Willy Monteiro e Sandokan

Ildenaro.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 ott. (askanews) – Alla Festa del Cinema di Roma è il giorno del nuovo film di Paolo Virzì, “Cinque secondi”, presentato alle ore 21 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Aspro e tenerissimo, malinconico e giocoso, il film, presentato nella sezione Grand Public, è la storia di un misantropo – barba e capelli grigi, sigaro sempre acceso, occhi tristi sempre arrabbiati – che vive solo nelle stalle ristrutturate della bella villa Guelfi che sta andando in rovina, così come stanno appassendo i vigneti che la circondano. Non vuole contatti con nessuno ma all’improvviso arriva un gruppo di ragazze e ragazzi, studenti e laureati in agronomia, guidati dalla contessina Matilde Guelfi Camajani, che si installa nella villa con i sacchi a pelo e ricomincia a occuparsi dei vigneti abbandonati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Festa Roma: il giorno di Virzì, il film su Willy Monteiro e Sandokan - (askanews) – Alla Festa del Cinema di Roma è il giorno del nuovo film di Paolo Virzì, “Cinque secondi”, presentato alle ore 21 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ... Riporta askanews.it

festa roma giorno virz236Festa di Roma, Tiziana Rocca: è sempre emozionante essere qui - "Sempre emozionante essere qui alla Festa del Cinema di Roma, su questo red carpet meraviglioso, che è il più grande d'Europa, e quindi faccio veramente i miei auguri". Come scrive quotidiano.net

Festa del cinema di Roma, è l'edizione del ventennale. L'evento pronto a invadere la città - La Festa del Cinema di Roma compie 20 anni e torna, dal 15 al 26 ottobre, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e in altri luoghi della città. Segnala romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Roma Giorno Virz236