Festa Roma | il giorno di Virzì il film su Willy Monteiro e Sandokan

Roma, 17 ott. (askanews) – Alla Festa del Cinema di Roma è il giorno del nuovo film di Paolo Virzì, “Cinque secondi”, presentato alle ore 21 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Aspro e tenerissimo, malinconico e giocoso, il film, presentato nella sezione Grand Public, è la storia di un misantropo – barba e capelli grigi, sigaro sempre acceso, occhi tristi sempre arrabbiati – che vive solo nelle stalle ristrutturate della bella villa Guelfi che sta andando in rovina, così come stanno appassendo i vigneti che la circondano. Non vuole contatti con nessuno ma all’improvviso arriva un gruppo di ragazze e ragazzi, studenti e laureati in agronomia, guidati dalla contessina Matilde Guelfi Camajani, che si installa nella villa con i sacchi a pelo e ricomincia a occuparsi dei vigneti abbandonati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

