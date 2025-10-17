Festa Roma Bluey arriva a Fontana di Trevi poi sul red carpet
Roma, 17 ott. (askanews) – Bluey è arrivata a Roma a Fontana di Trevi, in attesa dell’anteprima di “Bluey al Cinema: Collezione giocare agli chef” domani, alla Festa del cinema di Roma, presentato ad Alice nella Città. Poco prima della proiezione, la cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sarà animata da un red carpet con la mascotte del cagnolino protagonista e i bambini. La speciale uscita sul grande schermo degli episodi a tema “culinario” del simpatico personaggio cartoon della serie tv tanto amato dai più piccoli, è attesa dal 30 ottobre nei The Space Cinema e in altre catene di cinema in tutta Italia, dopo il successo al botteghino nel Regno Unito e in Irlanda sia di “Bluey al Cinema: Family Trip Collection” che di “Collezione giocare agli chef”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
