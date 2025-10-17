Festa di Roma Can Yaman presenta la serie su Sandokan

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alla Festa di Roma Can Yaman ha presentato in anteprima la serie Sandokan che sarà disponibile sulla Rai dal 1° dicembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

festa di roma can yaman presenta la serie su sandokan

© Ildifforme.it - Festa di Roma, Can Yaman presenta la serie su Sandokan

Approfondisci con queste news

festa roma can yamanSandokan, la serie-evento con Can Yaman alla Festa del Cinema di Roma - Nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, Sandokan conquista la Capitale. Da romatoday.it

festa roma can yamanSandokan, la serie tv dal 1 dicembre su Rai1 con Can Yaman: il cast completo - Alla Festa del Cinema di Roma è stata presentata la serie tv "Sandokan", con Can Yaman nel ruolo del protagonista reso celebre da Kabir Bedi. Riporta msn.com

festa roma can yamanTorna Sandokan, con il turco Can Yaman. Serie dal 1° dicembre su Rai Uno - Foto - Presentata alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle, "Sandokan", la serie evento prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Da gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Roma Can Yaman