Festa di Roma 40 secondi il docufilm su Willy Monteiro Duarte

17 ott 2025

Oggi alla Festa di Roma viene presentato il docufilm 40 secondi, che tratta della storia di Willy Monteiro Duarte. L'omicidio è accaduto a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Festa di Roma, 40 secondi, il docufilm su Willy Monteiro Duarte

