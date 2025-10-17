Festa della Castagna 2025 ad Ascrea | sapori tradizione e musica sul Lago del Turano

Funweek.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 1° novembre 2025, in occasione della Festa di Ognissanti, il pittoresco borgo di Ascrea, affacciato sul Lago del Turano (provincia di Rieti), ospiterà la XII edizione della Festa della Castagna, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sabino. L’evento, organizzato come sempre con passione dalla Pro Loco di Ascrea, celebra la castagna rossa del Cicolano, prodotto tipico dei boschi locali e simbolo di una tradizione che unisce gusto, natura e convivialità. La manifestazione si svolgerà in Piazza Mareri a partire dalle ore 12:00, sotto una grande tensostruttura che garantirà il massimo comfort ai visitatori. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

festa castagna 2025 ascreaFesta della Castagna 2025 ad Ascrea: sapori, tradizione e musica sul Lago del Turano - Sabato 1° novembre 2025, in occasione della Festa di Ognissanti, il pittoresco borgo di Ascrea, affacciato sul Lago del Turano (provincia di Rieti), ... Come scrive msn.com

festa castagna 2025 ascreaFesta della Castagna, Ascrea festeggia l’autunno con la XII edizione dell'evento: gusto, natura e tradizione sul Lago del Turano - Sabato 1° novembre 2025, in occasione della Festa di Ognissanti, il pittoresco borgo di Ascrea, affacciato sul Lago del Turano (provincia di Rieti), ospiterà la XII edizione della ... Scrive msn.com

L'autunno più bello del Lazio è ad Ascrea: castagne, tradizione e il fascino del Turano - Sabato 1° novembre 2025, in occasione della Festa di Ognissanti, il pittoresco borgo di Ascrea, affacciato sul Lago del Turano (provincia di Rieti), ospiterà la XII edizione della Festa della Castagna ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festa Castagna 2025 Ascrea