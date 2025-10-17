Festa della Castagna 2025 a Bargagli con menù autunnale e caccia al tesoro
Domenica 26 ottobre si celebra a Bargagli la Festa della Castagna, con specialità gastronomiche autunnali, musica e divertimento nella sede del Gruppo Alpini in via Cevasco. Prenotazioni entro il 20 ottobre.Il menù prevede trofie di castagne al pesto, polenta con ragù, polenta fritta, wurstel e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
