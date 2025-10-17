Festa del cinema di Roma le coppie più belle di sempre

Vanityfair.it | 17 ott 2025

Dai «Cloonalis» a Richard Gere e Carey Lowell, passando per Monica Bellucci e Tim Burton fino a Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio. Festeggiamo i 20 anni sul red carpet della Festa del Cinema di Roma con le 10 coppie più belle nella storia della kermesse. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

festa del cinema di roma le coppie pi249 belle di sempre

© Vanityfair.it - Festa del cinema di Roma, le coppie più belle di sempre

