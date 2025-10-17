Festa del Cinema di Roma | James Franco Edoardo Leo e Pilar Fogliati allo Spazio Coming Soon
Sono ferventi le attività di Coming Soon Service alla 20ª Festa del Cinema di Roma. Nello spazio allestito accanto all'Auditorium Parco della Musica si alternano attori e registi impegnati nella promozione dei loro film. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Argomenti simili trattati di recente
Presentato in concorso a Cannes, in anteprima nazionale alla Festa del cinema di Roma, #Eddington, l'atteso nuovo film di #AriAster con #JoaquinPhoenix e #PedroPascal debutta nei cinema italiani oggi, 17 ottobre, con I Wonder Pictures in collaborazione c - facebook.com Vai su Facebook
Anche quest’anno, alla Festa del Cinema di Roma, la star è l’acqua. Siamo Main Partner della manifestazione e ti invitiamo a seguirci per vivere l’evento da protagonisti: contenuti live, racconti esclusivi e il punto di vista dei creator che ci accompagneranno ne - X Vai su X
Festa del Cinema, Ibsen femminista e la masterclass con James Franco - Tra gli incontri più attesi il confronto tra due autori lord Puttnam, produttore di Full Monty e Uberto Pasolini ... Lo riporta roma.repubblica.it
Guida alla “Festa del Cinema di Roma 2025”: i film, il programma, gli ospiti, cosa non perdere - C ome ogni ottobre la capitale torna a essere la Hollywood sul Tevere con la Festa del Cinema di Roma (l’edizione 2025 va in scena dal 15 al 26 ottobre ). iodonna.it scrive
Festa del Cinema di Roma, riflettori puntati sulla Capitale: il red carpet della 20esima edizione e l'omaggio a Cardinale - Sfilata di vip per l’inaugurazione del festival cinematografico, diretto da Paola Malanga, sul tappeto rosso da record di oltre 1. Lo riporta msn.com