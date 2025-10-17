Festa del Cinema di Roma 2025 | sul red carpet di Sandokan c' è anche chi si veste da tigre della Malesia Tutti i look e i nostri voti della terza giornata

L'ospite più atteso della giornata, ma forse dell'intero festival? Can Yaman, che però, in quanto ad outfit, non ci sorprende. A farlo, invece, è Caterina Balivo, in un maculato con il quale avrebbe potuto benissimo aspirare a un ruolo da comparsa nella giungla nell'avventurosa serie tv. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festa del Cinema di Roma 2025: sul red carpet di Sandokan c'è anche chi si veste da tigre della Malesia. Tutti i look (e i nostri voti) della terza giornata

