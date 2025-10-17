Festa del Cinema di Roma 2025 | sul red carpet della seconda serata chi rischia vince Tutti i look alla prova del voto

Vanityfair.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una parata di abiti per lo più neri fa spiccare per originalità e stile la star della serata: Pilar Fogliati. Che gioca il tutto per tutto, e sbanca il banco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

festa del cinema di roma 2025 sul red carpet della seconda serata chi rischia vince tutti i look alla prova del voto

© Vanityfair.it - Festa del Cinema di Roma 2025: sul red carpet della seconda serata chi rischia, vince. Tutti i look alla prova del voto

Altre letture consigliate

festa cinema roma 2025I momenti più iconici del red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Il tasto play è stato premuto e la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma è iniziata. elle.com scrive

festa cinema roma 2025Guida alla “Festa del Cinema di Roma 2025”: i film, il programma, gli ospiti, cosa non perdere - C ome ogni ottobre la capitale torna a essere la Hollywood sul Tevere con la Festa del Cinema di Roma (l’edizione 2025 va in scena dal 15 al 26 ottobre ). Scrive iodonna.it

festa cinema roma 2025'Per te', applausi e lacrime alla Festa del cinema per il film con Edoardo Leo sull'Alzheimer - Oltre sei minuti di applausi e pubblico in lacrime all’anteprima di 'Per te' alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema Roma 2025