Festa del Cinema di Roma 2025 | Caterina Balivo pantera napoletana dal riccio selvaggio e le pagelle dei beauty look in terza serata

Una serata con beauty look da colpi di scena e star da bagno di folla. Gli ingredienti necessari per catalizzare l'attenzione. Votate con noi i beauty look nella gallery. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festa del Cinema di Roma 2025: Caterina Balivo, pantera napoletana dal riccio selvaggio, e le pagelle dei beauty look in terza serata

Contenuti che potrebbero interessarti

Presentato in concorso a Cannes, in anteprima nazionale alla Festa del cinema di Roma, #Eddington, l'atteso nuovo film di #AriAster con #JoaquinPhoenix e #PedroPascal debutta nei cinema italiani oggi, 17 ottobre, con I Wonder Pictures in collaborazione c - facebook.com Vai su Facebook

La madrina della Festa Cinema Roma si racconta: dalla felicità di essere single all'amicizia che può essere più forte dell'amore - X Vai su X

Isabella Ferrari alla Festa del Cinema di Roma 2025: con stivali plateau rende edgy il look countryside Jane Austen - Isabella Ferrari sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 interpreta il lato più sexy dell'abbigliamento country- Lo riporta vogue.it

Guida alla “Festa del Cinema di Roma 2025”: i film, il programma, gli ospiti, cosa non perdere - C ome ogni ottobre la capitale torna a essere la Hollywood sul Tevere con la Festa del Cinema di Roma (l’edizione 2025 va in scena dal 15 al 26 ottobre ). iodonna.it scrive

Festa del cinema di Roma, le coppie più belle nella storia del festival - Dai «Cloonalis» a Richard Gere e Carey Lowell, passando per Monica Bellucci e Tim Burton fino a Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio. Si legge su vanityfair.it