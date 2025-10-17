Festa del Cinema Day 3 | arriva 40 secondi sull' omicidio di Willy Monteiro Virzì presenta il suo nuovo film

Primo venerdì della 20esima Festa del Cinema di Roma. Il weekend è alle porte e sono tanti gli appuntamenti in programma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e negli altri luoghi della Festa. Oggi, 17 ottobre, alle ore 21 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica. 🔗 Leggi su Romatoday.it