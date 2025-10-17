Festa del Cinema Day 3 | arriva 40 secondi sull' omicidio di Willy Monteiro Virzì presenta il suo nuovo film
Primo venerdì della 20esima Festa del Cinema di Roma. Il weekend è alle porte e sono tanti gli appuntamenti in programma all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e negli altri luoghi della Festa. Oggi, 17 ottobre, alle ore 21 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
Due anni fa aveva aperto la Festa del Cinema di Roma con la sua opera prima come regista E ieri, dopo che quel film è diventato uno dei più grandi successi del nostro cinema, si è ripresentata come presidente della giuria. Paola Cortellesi, insieme agli altr - facebook.com Vai su Facebook
Anche quest’anno, alla Festa del Cinema di Roma, la star è l’acqua. Siamo Main Partner della manifestazione e ti invitiamo a seguirci per vivere l’evento da protagonisti: contenuti live, racconti esclusivi e il punto di vista dei creator che ci accompagneranno ne - X Vai su X
Festa del cinema di Roma 2025: Daniel Day-Lewis e Robert De Niro ospiti dei ragazzi di Alice nella città - Ospiti di Alice nella città, incontreranno il pubblico più giovane: Daniel Day- Si legge su style.corriere.it
Festa del Cinema, day 2: è il giorno di "Per te". Premio alla carriera a Nia DaCosta - Il film di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo, arriva alla kermesse in coproduzione con Alice nella Città. romatoday.it scrive
Cinema, ad Alice nella città in arrivo Daniel Day-Lewis e il figlio - (askanews) – Nella terza giornata della XXIII edizione di Alice nella città – in programma dal 15 al 26 ottobre, parallelamente e in agreement con la Festa del Cinema di Roma – arrivano ... Lo riporta msn.com