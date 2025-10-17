Festa del Cinema ' 40 secondi' è un film per gridare | Sto dalla parte di Willy

Quotidiano.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 ottobre 2025 – “Lo considero la mia opera prima”. Vincenzo Alfieri parla così di '40 secondi', film tratto dal romanzo omonimo di Federica Angeli presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma in cui ripercorre le 24 ore che precedono l'uccisione del giovane Willy Monteiro Duarte a Colleferro nel 2020. Un litigio per un semplice equivoco che si trasforma in un pestaggio di una violenza inaudita per mano dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. La pellicola in sala dal 19 novembre, intreccia incontri casuali, rivalità e tensioni latenti per indagare la natura umana e i suoi condizionamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

festa del cinema 40 secondi 232 un film per gridare sto dalla parte di willy

© Quotidiano.net - Festa del Cinema, '40 secondi' è un film per gridare: “Sto dalla parte di Willy”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

festa cinema 40 secondiFesta di Roma, in "40 secondi" le ore prima dell'uccisione di Willy - "40 secondi", presentato nel Concorso Progressive Cinema alla Festa del Cinema di Roma, poi nelle sale dal 19 novembre, è il f ... Da libero.it

festa cinema 40 secondiFesta del Cinema, Day 3: arriva "40 secondi" sull'omicidio di Willy Monteiro. Virzì presenta il suo nuovo film - Proiezioni, masterclass e un red carpet pieno di vip all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ... Riporta romatoday.it

festa cinema 40 secondiIl coraggio di Willy Monteiro diventa un film alla Festa di Roma. Il regista: "C'è una grande umanità che va raccontata" - Un cast fatto di attori professionisti e non per far arrivare tutta la verità di questa drammatica vicenda ... Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Cinema 40 Secondi