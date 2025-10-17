Festa del Cinema ' 40 secondi' è un film per gridare | Sto dalla parte di Willy
Roma, 17 ottobre 2025 – “Lo considero la mia opera prima”. Vincenzo Alfieri parla così di '40 secondi', film tratto dal romanzo omonimo di Federica Angeli presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma in cui ripercorre le 24 ore che precedono l'uccisione del giovane Willy Monteiro Duarte a Colleferro nel 2020. Un litigio per un semplice equivoco che si trasforma in un pestaggio di una violenza inaudita per mano dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. La pellicola in sala dal 19 novembre, intreccia incontri casuali, rivalità e tensioni latenti per indagare la natura umana e i suoi condizionamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
