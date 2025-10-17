Festa d’Autunno Venice Hospitality Challenge e tanta musica | gli appuntamenti del weekend
Festa d’Autunno, Venice Hospitality Challenge e tanta musica: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 18 e 19 ottobre 2025, anticipato da venerdì 17. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altre letture consigliate
Pellegrino Parmense e la Festa d’Autunno Domenica 19 ottobre, dalle ore 10, è Festa d’Autunno a Pellegrino Parmense. Un piccolo e saggio antidoto alla fretta di un’esistenza che sembra aver perso il suo centro di gravità permanente. È un invito a ritro - facebook.com Vai su Facebook
V&V, Vela e Venezia: il connubio perfetto per il Venice Hospitality Challenge - Venezia si prepara al ritorno del suo Gran Premio Velico: l’edizione 2025 della celebre regata è stata presentata oggi in conferenza stampa nella Sala Giunta Grande di Ca’ Farsetti, sede del Comune di ... Da italiavela.it
Al via il XII Gran Premio Città di Venezia – Venice Hospitality Challenge - Venezia si prepara al ritorno del suo Gran Premio Velico: l’edizione 2025 della celebre regata è stata presentata ... ilnautilus.it scrive
XII Gran Premio della Città di Venezia – Venice Hospitality Challenge: 18 maxi yacht tornano a sfidarsi - com) Venezia, 7 ottobre 2025 – Venezia si prepara al ritorno del suo Gran Premio Velico: l’edizione 2025 della celebre regata è stata presentata oggi in conferenza stampa nella Sala Gi ... mi-lorenteggio.com scrive