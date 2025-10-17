Sventola la bandiera della Palestina sul red carpet della Festa del Cinema di Roma che nella seconda giornata ha proposto il film della regista iraniana,Sepideh Farsi: “Put your soul on your hand and walk”. Un film documentario girato attraverso il racconto in presa diretta di Fatem, il suo contatto a Gaza. Un racconto che si è brutalmente interrotto con la morte in un attacco israeliano di Fatem, il 16 aprile 2025. Sul red carpet abbiamo incontrato Sepideh Farsi: “E’ lei la speranza il suo messagio, la sua luce, la sua resilienza, è il sorriso, la sua voce, la sua dignità di palestinese, e spero che presto avremo una Palestina libera, una vera Palestina libera come lei voleva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Festa Cinema Roma, la regista del primo film palestinese: "Importante sapere chi collabora al genocidio"