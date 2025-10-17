festa alla misericordia donata una nuova auto grazie al mercatino organizzato da conad

Questa mattina ci sarà l’inaugurazione di un nuovo mezzo per i servizi sociali, che sarà a servizio della flotta di auto, ambulanze e furgoni in dotazione alla Misericordia di Pistoia. La cerimonia si terrà alle 11.30 nella sede dell’Arciconfraternita di via Bonellina per andare ad incrementare la pattuglia di auto dedicate ai servizi sociali, realizzato grazie al prezioso sostegno di Conad Nord Ovest. Un passo in avanti molto importante, considerando che il parco veicoli dell’associazione ha la necessità di mantenersi sempre efficiente per poter rispondere al crescente numero di persone che ogni giorno si rivolgono alla Misericordia per assistenza e supporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

