Festa alla Misericordia Donata una nuova auto Grazie al mercatino organizzato da Conad
Questa mattina ci sarà l’inaugurazione di un nuovo mezzo per i servizi sociali, che sarà a servizio della flotta di auto, ambulanze e furgoni in dotazione alla Misericordia di Pistoia. La cerimonia si terrà alle 11.30 nella sede dell’Arciconfraternita di via Bonellina per andare ad incrementare la pattuglia di auto dedicate ai servizi sociali, realizzato grazie al prezioso sostegno di Conad Nord Ovest. Un passo in avanti molto importante, considerando che il parco veicoli dell’associazione ha la necessità di mantenersi sempre efficiente per poter rispondere al crescente numero di persone che ogni giorno si rivolgono alla Misericordia per assistenza e supporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Domenica 19 ottobre, nella piccola frazione di ricorre la tradizionale festa religiosa dedicata alla Madonna della Misericordia Le celebrazioni uniranno come - facebook.com Vai su Facebook
Festa della Misericordia, inaugurata la nuova ambulanza donata da Aubrey M. Daniel III - Questa mattina, a Castiglion Fiorentino, si è svolta la tradizionale Festa della Misericordia, rinnovando una storia di oltre 450 anni che lega la comunità castiglionese alla Confraternita fondata ... Scrive lanazione.it
Da una roulotte alla nuova ’Casamise’. Festa alla Misericordia di Campo di Marte - Era il 1986 quando la Misericordia San Pietro Martire, nel quartiere di Campo di Marte, aprì per la prima volta grazie a un gruppo di giovani con l’ambizione di riportare l’ambulanza con medico a ... Riporta lanazione.it
Avellino, nuova ambulanza per la Misericordia: "L'obiettivo? Stare coi giovani" - In arrivo l'evento astronomico, la conferma della Nasa sulla durata: il 2 agosto del ... Si legge su msn.com