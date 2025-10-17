Ferrari riduce le esportazioni nel Regno Unito a causa delle tasse per i più ricchi
Ferrari ha deciso di ridurre il numero di vetture esportate nel Regno Unito in seguito ai recenti cambiamenti fiscali che hanno spinto molti clienti facoltosi a trasferirsi all’estero. La casa automobilistica italiana ha scelto questa strategia per evitare un eccessivo calo del valore residuo delle proprie auto sul mercato britannico, mantenendo stabile il prezzo nel tempo. Secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Benedetto Vigna, la decisione di limitare le consegne è stata presa circa sei mesi fa. “Abbiamo registrato una stabilizzazione delle vendite dopo la riduzione del numero di veicoli destinati al Regno Unito”, ha spiegato il dirigente, aggiungendo che alcuni clienti “stanno lasciando il Paese per motivi fiscali”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
