FERPI l’Oscar del Bilancio fa tappa a Napoli | fari puntati su sostenibilità e trasparenza

La rendicontazione non è più solo un adempimento tecnico, ma una leva strategica di credibilità e competitività. È il messaggio emerso dalla tappa napoletana dell’ Oscar di Bilancio, dal titolo “Il tempo non si ferma”, promossa da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi, che ha riunito il 15 ottobre a Palazzo Calabritto istituzioni, imprese e professionisti per discutere il valore del reporting nella transizione sostenibile. Realizzato in collaborazione con A2A, Ordine dei Giornalisti della Campania e Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi, l’incontro si è aperto con gli interventi di Vincenzo Moretta, Presidente della Fondazione ODCEC Napoli, Elena Salzano, Consigliere nazionale FERPI e CEO di Incoerenze, Vanni Fondi, Presidente della Commissione Sostenibilità dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, e Antonella La Porta, Delegata Sostenibilità dell’Odcec Napoli, che hanno ribadito come il bilancio rappresenti oggi una componente essenziale della reputazione e della cultura della sostenibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it