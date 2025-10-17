Fermiamo gli uomini killer | le sette cose da fare subito prima che la violenza diventi femminicidio
Oltre settanta vittime in meno di un anno. Violentate, strangolate e colpite a morte, spesso da uomini che dicevano di amarle. I casi di femminicidio continuano a essere frequenti in Italia. L'ultima terribile storia finita al centro della ribalta nazionale è quella di Pamela Genini, modella e. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
Del Prete Daniela. Hobbit · Non ci fermiamo mai. Su Rivista Mediaset Luigi Zeno Ufficio Stampa Daniela Del Prete nel team Marianna Pignatelli. #dagalsocial #danieladelprete #ufficiostampa #uominiedonne #mediaset #notizie - facebook.com Vai su Facebook
"Fermiamo gli uomini killer": le sette cose da fare subito, prima che la violenza diventi femminicidio - Dai segnali di pericolo a come proteggersi: Nadia Somma, operatrice di Donne in rete contro la violenza, spiega come scoprire se l'eccesso di attenzioni e di gelosia sono l'inizio del baratro. Scrive today.it