Fermato dalla polizia tenta di scappare e si schianta contro un palo

Novaratoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scappa dagli agenti che gli chiedono i documenti e finisce per schiantarsi contro un palo.Nel pomeriggio del 3 ottobre scorso la polizia di frontiera di Domodossola, nel corso di un servizio antidroga, ha avvicinato ad Anzola d’Ossola un’autovettura Nissan Micra con a bordo un domese di 33 anni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

fermato polizia tenta scappareFermato in auto dalla polizia, tenta di scappare. Era ricercato per minacce - S ulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione emesso dal tribunale dopo una condanna definitiva a 2 anni e 6 mesi per minacce. Scrive ilnuovodiario.com

fermato polizia tenta scappareTrasporta illecitamente 120 kg di scarti tessili e tenta di scappare passando con il semaforo rosso - PRATO Trasporta abusivamente 120 kg di scarti tessili e tenta di evitare il controllo della Polizia Municipale passando con il semaforo rosso: è successo ieri pomeriggio in via Luti, nell’a ... Segnala msn.com

fermato polizia tenta scappareTrasporta illecitamente 120kg di scarti tessili: tenta di scappare passando con il rosso - Trasporta abusivamente 120 kg di scarti tessili e tenta di evitare il controllo della Polizia Municipale passando con il semaforo rosso: è successo sabato pomeriggio, 11 ottobre, in via Luti a Prato, ... 055firenze.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fermato Polizia Tenta Scappare