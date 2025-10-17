Fermato dalla polizia tenta di scappare e si schianta contro un palo

Scappa dagli agenti che gli chiedono i documenti e finisce per schiantarsi contro un palo.Nel pomeriggio del 3 ottobre scorso la polizia di frontiera di Domodossola, nel corso di un servizio antidroga, ha avvicinato ad Anzola d’Ossola un’autovettura Nissan Micra con a bordo un domese di 33 anni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

