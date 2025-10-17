Fermato con la droga in auto ma a casa aveva la scorta | denunciato
I Carabinieri di Città di Castello hanno denunciato un 32enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’uomo è stato notato a bordo di un’autovettura a Selci Lama e durante il controllo è stato trovato in possesso di un involucro di 0. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
