Fermare il tempo all’Eremo di Santa Caterina del Sasso in Lombardia | al via l’iniziativa dei mercoledì d’autunno
All’Eremo di Santa Caterina del Sasso, l’autunno invita a rallentare. Dopo una stagione estiva vivace, con visitatori da tutto il mondo, barche sempre piene e collaborazioni di successo con Trenord, arriva il momento di vivere il monastero affacciato sul Lago Maggiore con un ritmo diverso. Niente fretta, niente folla: solo il silenzio del lago, la . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
