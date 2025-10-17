Fenice in piazza anziché alla Prima | protesta di orchestra coro e maestranze contro la nomina di Venezi E al nome di Brugnaro partono fischi e buu
Orchestrali, coriste e coristi, maestranze e lavoratrici e lavoratori della Fenice di Venezia in piazza per protestare contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del teatro nel giorno in cui sarebbe dovuta andare in scena la prima di Wozzeck alla Fenice, riuniti in Campo Sant’Angelo, con un concerto-manifestazione aperta al pubblico. L’appuntamento è stato alle 17.30, nel momento in cui era prevista l’opera di Alban Berg, saltata per lo sciopero. Erano presenti centinaia di persone: tra loro anche l’attrice Ottavia Piccolo. Una battaglia non “personale” né “ideologica”, è stato ribadito durante alcuni degli interventi ma “artistica e profondamente culturale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
