Femminile Dopo Cesena subito un altro derby L’Habby Basket affronterà Ravenna

La Ren-Auto Happy Basket Rimini cerca di dare continuità alla vittoria nel derby con Cesena e domani alla Carim affronta un’altra romagnola, la neopromossa Capra Team Ravenna (19.45, arbitri Tugnoli e Rescifina di Bologna). L’incontro vede le riminesi partire coi favori del pronostico, ma le ravennati hanno mostrato un ottimo impatto con la categoria, vincendo la prima partita con Parma e perdendo poi la seconda con San Lazzaro. Una vinta e una persa, di fatto lo stesso bilancio dell’Happy. "Se pensiamo a una partita facile siamo fuori strada – dichiara il viceallenatore di coach Maghelli, Gianluca Sansone -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

