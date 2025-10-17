Femminicidio Pamela Genini quando Soncin le ruppe un dito Un’amica | Mi mandò le foto | aveva il viso gonfio

Da quanto tempo Pamela Genini, la 29enne uccisa con 24 coltellate a Milano, subiva le violenze e gli abusi di Gianluca Soncin? Il 52enne, in carcere con l’accusa di omicidio aggravato premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e relazione affettiva, tormentava e picchiava la vittima da almeno un anno. Risulta, come riportano alcune testate, che l’uomo le avesse fratturato il dito di una mano. Esito finale di un’aggressione del 3 settembre del 2024 a Cervia e refertata il giorno dopo all’ospedale di Seriate, nella Bergamasca. Dopo l’aggressione Pamela Soncin partì in macchina e decise di andare a dormire da un’amica nella Bergamasca, andando poi il giorno dopo a farsi visitare la mano che le faceva male. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Pamela Genini, quando Soncin le ruppe un dito. Un’amica: “Mi mandò le foto: aveva il viso gonfio”

