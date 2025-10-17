Femminicidio Pamela Genini nell’auto di Soncin trovati psicofarmaci e un secondo coltello La vittima all’ex | Questo è matto

Un altro coltello simile a quello usato per uccidere Pamela Genini e diversi psicofarmaci sono stati trovati dalla polizia nellauto di Gianluca Soncin, il 52enne in carcere con l’accusa di omicidio aggravato premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e relazione affettiva. L’uomo nell’interrogatorio davanti alla pm Alessia Menegazzo e agli investigatori della Polizia, in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha detto poche parole: “Lavoro presso l’azienda di mio padre ad Arzignano (provincia di Vicenza, ndr) non ricordo il nome e la stessa si occupa di lavorazione di pellame”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

