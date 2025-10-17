Femminicidio Pamela Genini nell’auto di Soncin trovati psicofarmaci e un secondo coltello La vittima all’ex | Questo è matto

Un altro coltello simile a quello usato per uccidere Pamela Genini e diversi psicofarmaci sono stati trovati dalla polizia nell’auto di Gianluca Soncin, il 52enne in carcere con l’accusa di omicidio aggravato premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e relazione affettiva. L’uomo nell’interrogatorio davanti alla pm Alessia Menegazzo e agli investigatori della Polizia, in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha detto poche parole: “Lavoro presso l’azienda di mio padre ad Arzignano (provincia di Vicenza, ndr) non ricordo il nome e la stessa si occupa di lavorazione di pellame”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Pamela Genini, nell’auto di Soncin trovati psicofarmaci e un secondo coltello. La vittima all’ex: “Questo è matto”

Approfondisci con queste news

Le violenze subite da Pamela Genini prima del femminicidio: un'amica racconta degli abusi e delle minacce di Gianluca Soncin, inclusa una pistola puntata. - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio Pamela Genini, gip: “Sapeva che stava morendo, ha sofferto”. Oggi l’autopsia - X Vai su X

Femminicidio Pamela Genini, gip: “Sapeva che stava morendo, ha sofferto”. Oggi l’autopsia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Pamela Genini, gip: “Sapeva che stava morendo, ha sofferto”. Da tg24.sky.it

Pamela Genini, il toccante appello dell’ex fidanzato Francesco: «Affidatevi allo Stato, non aspettate» - A pochi giorni dal tragico femminicidio di Pamela Genini, la giovane donna uccisa a Milano, arriva un commovente e potente appello da parte del suo ex fidanzato, Francesco, che ha deciso ... Scrive ilmattino.it

Femminicidio Pamela Genini, l'ex moglie di Gianluca Soncin sconvolta per l'uccisione della 29enne: le parole - L’ex moglie di Gianluca Soncin rompe il silenzio sul femminicidio di Pamela Genini: “Rispetto per la memoria della ragazza che non c’è più” ... Secondo virgilio.it