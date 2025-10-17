Femminicidio Pamela Genini la mamma | Mia figlia era un sole quel mostro deve pagare

"Faccio fatica a parlare, ma vi dico che tutto quello che ha fatto quel mostro a mia figlia, lo deve pagare, ma pagare. L'ha fatta soffrire tanto". Lo ha detto la mamma di Pamela Genini, intervistata dalla TgR Lombardia. "Era tutto bello in mia figlia, era un sole, un amore. La luce che c'era

