Femminicidio Pamela Genini il racconto della vicina di Gianluca Soncin | Noi l' avevamo avvertita

Prima del femminicidio, Pamela Genini era stata più volte vittima dei comportamenti violenti di Gianluca Soncin. Il racconto di una vicina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio Pamela Genini, il racconto della vicina di Gianluca Soncin: "Noi l'avevamo avvertita"

Contenuti che potrebbero interessarti

Corriere della Sera. . Dopo il femminicidio di Pamela Genini, la diretta con la vicedirettrice vicaria del Corriere della Sera Barbara Stefanelli, l’inviata Giusi Fasano e il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio di Pamela, parla la madre: "Mia figlia era luce, quel mostro le ha fatto tanto male" - X Vai su X

Femminicidio Pamela Genini, il racconto dell’ex: “La violentava, lei rimase incinta ma abortì” - L'ex moglie di Gianluca Soncin, l'uomo fermato per l'uccisione di Pamela Genini, 29 anni, a Milano, ha rilasciato una dichiarazione all'ANSA, pur volendo ... Si legge su thesocialpost.it

Femminicidio Pamela Genini, gip: “Sapeva che stava morendo, ha sofferto”. Oggi l’autopsia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Pamela Genini, gip: “Sapeva che stava morendo, ha sofferto”. Segnala tg24.sky.it

Pamela, il drammatico racconto dell'amica: "Mi mandava le foto dei lividi, un anno di violenze" - La testimonianza di Nicole, la migliore amica della 28enne uccisa a Milano: "Non sapeva che fare, lui le prometteva di sposarla, poi la picchiava, ... Come scrive affaritaliani.it