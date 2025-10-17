Femminicidio Pamela Genini autopsia | Uccisa con più di 30 coltellate

"Più di trenta coltellate". E' il primo esito dell'autopsia sul corpo di Pamela Genini ( CHI ERA), uccisa dall'ex compagno Gianluca Soncin ( CHI È ) nell'appartamento della ventinovenne in via Iglesias a Milano. Le prime informazioni, riportate anche nella convalida del fermo dell'uomo, parlavano di almeno 24 coltellate inflitte con una lama di 9 centimetri. Secondo quanto emerge dall’ordinanza del gip di Milano, Tommaso Perna, il femminicidio di Pamela era stato “pianificato da almeno una settimana”: una vera e propria “spedizione” organizzata da Gianluca Soncin, ora detenuto in isolamento nel carcere di San Vittore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Femminicidio Pamela Genini, autopsia: "Uccisa con più di 30 coltellate"

