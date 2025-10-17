Femminicidio Genini | l’identikit di Soncin e le ultime chat della 29enne

Come stato vicine ha fatto scrivere “celibe” e con “diploma di Ragioneria“. Alla voce beni patrimoniali ha risposto “nessuno” e in relazione a condanne riportate, Gianluca Soncin ha detto: “Sì, per reati fiscali”. Sono questi i primi dati che disegnano il profilo del 52enne che lo scorso 15 ottobre ha ucciso la sua compagna, la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Femminicidio Genini: l’identikit di Soncin e le ultime chat della 29enne

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Corriere della Sera. . Dopo il femminicidio di Pamela Genini, la diretta con la vicedirettrice vicaria del Corriere della Sera Barbara Stefanelli, l’inviata Giusi Fasano e il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio a Milano, Genini aggredita da Soncin già nel 2024 - X Vai su X

Femminicidio Pamela Genini, nell’auto di Soncin trovati psicofarmaci e un secondo coltello. La vittima all’ex: “Questo è matto” - Un altro coltello simile a quello usato per uccidere Pamela Genini e diversi psicofarmaci sono stati trovati dalla polizia nell’auto di Gianluca Soncin, il 52enne in carcerecon l’accusa di omicidio ag ... ilfattoquotidiano.it scrive

Milano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin resta in carcere - Il 52enne, che martedì ha ucciso con almeno 24 coltellate l’ex compagna, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio davanti al gip Tommaso Perna. Da tg24.sky.it

Femminicidio Pamela Genini, Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip. L’avvocato: “Non è lucido” - Accusato del femminicidio di Pamela Genini, Gianluca Soncin si è avvalso della facoltà di non rispondere. Riporta ilfattoquotidiano.it