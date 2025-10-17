Femminicidio Genini i primi risultati dell’autopsia

Lettera43.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Soncin ha ucciso Pamela Genini con più di 30 coltellate. Almeno tre di queste l’hanno raggiunta nella zona del torace e sono risultate letali. È questo quanto è emerso dai primi esiti dellautopsia effettuata a Milano il 17 ottobre sul corpo della donna, uccisa a 29 anni nella tarda sera di tre giorni prima. I primi accertamenti medico-legali avevano parlato di 24 colpi subiti. Ma serviranno ancora altri esami per capire se ci siano state altre ferite mortali all’altezza del collo. Intanto le indagini della pm Alessia Menegazzo e dell’aggiunta Letizia Mannella sul femminicidio proseguono. 🔗 Leggi su Lettera43.it

